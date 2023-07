FC Barcelone : la réponse loufoque de Laporta à la dernière polémique avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dans la catégorie "je prends les gens pour des c... et j'assume", Joan Laporta a fait très fort hier jeudi ! Le président du FC Barcelone a été interrogé sur le maillot blanc des Blaugranas pour 2023-24. Evidemment un "crime" pour les supporters catalans, car il s'agit de la même couleur que l'ennemi juré, le Real Madrid. C'est oublier que, jusque dans les années 70, le FCB avait souvent un deuxième jeu de maillot de cette couleur. C'est après, quand la rivalité avec les Merengue a explosé, que le blanc a été banni. Jusqu'à cette saison. Questionné sur le sujet, Laporta a eu une réponse lunaire...

"C'est un blanc Barça"

"Il n'est pas intégralement blanc, hein. Il y a des détails blaugranas et il est en mémoire d'un des premiers maillots qu'a portés Cruyff ici. Nos équipes commerciales ont bien étudié la question. Quand nous sommes revenus au club, c'est quelque chose que nous devions trancher et nous pensons qu'une couleur ne devrait pas être le patrimoine d'un club. De toute façon, c'est un blanc Barça. C'est quoi, un blanc Barça ? Eh bien, en été, tu mets un maillot et s'il te va bien, c'est un blanc Barça ! J'ai vu le maillot et les détails blaugranas rendent bien ! Je ne crois pas que le Real a pris ça comme une provocation. Ce n'était pas notre intention, de toute façon. C'est une idée, un thème commercial. Nous avons eu des maillots extérieurs de toutes les couleurs. Je rappelle que lors de mon premier passage, nous avions joué avec des shorts rouges. Ça n'avait pas plu à certains mais c'est ainsi. L'important, c'est que le maillot domicile sera toujours blaugrana. Le blanc ne sera utilisé que quand on ne pourra pas faire autrement, au niveau télévisuel, avec notre adversaire."

⚪️🔵🔴 Joan Laporta lo tiene claro: "El de nuestra camiseta es un blanco Barça"



✍️ @ffpolo https://t.co/QioKSuOu33 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 14, 2023

