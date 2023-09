FC Barcelone : la Roja déroule en Géorgie, Lamine Yamal marque et entre dans l'histoire !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'Espagne, qui menait 4-0 à la mi-temps, s'est facilement imposée en Géorgie (7-1) ce vendredi. La rencontre a été marquée par les sorties sur blessures de Marco Asensio et Dani Olmo, mais aussi par les débuts de Lamine Yamal.

Yamal a débuté en sélection à tout juste 16 ans et il a marqué !

Le prodige du Barça a remplacé Olmo et il est ainsi devenu à 16 ans et 57 jours le plus jeune joueur de l’histoire de la Roja. Et le plus jeune buteur, puisque c'est lui qui a inscrit le 7e but de la Roja, sur un superbe inspiration. Quel incroyable talent!

👏🏻 ¡¡𝗘𝗡𝗛𝗢𝗥𝗔𝗕𝗨𝗘𝗡𝗔, OTRA VEZ Lamine Yamal!!



Tras este CHICHARRO, Lamine se convierte en el GOLEADOR más joven de la HISTORIA de la Selección.



𝗥𝗘𝗖𝗨𝗘𝗥𝗗𝗘𝗡: Tiene 16 años y 57 días



🇬🇪 🆚 🇪🇸 | 1-7 | 78’#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/GQAGGPAsFR — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2023

