FC Barcelone : le Barça à deux doigts d'être éjecté de la Ligue des Champions ?

Alors que l’orage causé l’affaire Negreira semblait être passé, une nouvelle choc vient d’éclore. L’UEFA qui enquêtait toujours sur le dossier de versement de millions par le Barça à un ancien membre important du Comité des Arbitres espagnols, ne veut pas de clubs impliqués dans des scandales au sein de ses compétitions.

Le sort du Barça entre les mains de Ceferin

Selon le média espagnol ABC, les inspecteurs de l’UEFA chargés de ce dossier ont conclu que le champion d’Espagne doit être privé de Ligue des Champions pour la saison prochaine. Aleksander Ceferin, le président de l’organisation européenne, va devoir trancher et prendre une décision. Selon le journal ibérique toujours, il hésiterait entre à attendre le verdict de la justice espagnole et directement punir le club catalan. Le FC Barcelone a d'ores et déjà démenti l’information dans les colonnes de Sport.