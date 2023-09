FC Barcelone : Lewandowski a secoué les trois derniers partants de l’été !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Dans les dernières heures du Mercato, le FC Barcelone est parvenu à faire partir quatre joueurs de l'effectif. Pour trois d'entre eux, un départ était d'ailleurs plus que nécessaire compte-tenu de leur incapacité à cacher leurs états d'âme. « Eric Garcia, Abde et Ansu Fati ont montré leur mal-être ces dernières heures par rapport au rôle qu’ils occupent dans l’équipe et ne sont pas contents », expliquait d'ailleurs le journaliste d’As Javier Miguel il y a quelques jours.

« Je n’ai pas de soutien... »

Face à l'ambiance morose du vestiaire, le discret Robert Lewandowski s’est montré critique sur la situation sportive actuelle du Barça. « Lors des deux derniers matchs, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions, je n’ai pas reçu beaucoup de ballons, donc parfois j’ai dû créer mes occasions, a-t-il pesté. Nous sommes le Barça et on attend de nous non seulement que nous gagnions, mais aussi que nous pratiquions un football offensif de qualité. Ces derniers temps, cela n’a pas été le cas. Parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs, je n’ai pas de soutien... »

Résultat : Joao Cancelo et Joao Felix sont arrivés et tous les traines savates sans exception sont partis !

