Tu n’es pas un vrai supporter du FC Barcelone si tu n’as pas 8 sur 10 au moins à ce quiz

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Biberonné par les exploits de Johan Cruyff, de Ronaldinho ou ceux de Lionel Messi, tu estimes avoir grandi avec l’amour du FC Barcelone. Cette tunique bleu et grenat, tu la portes dans ton salon en rêvant du Camp Nou. Pour toi, Pep Guardiola est un demi-dieu et le Real Madrid ton ennemi juré ? Très bien alors montre que tu es un véritable amoureux du Barça et l’un de ses meilleurs représentants en France en répondant à ce quiz exclusif.

Fan du Barça, prouve-le !

Dix questions sur l’histoire du club, de ses titres, de ses exploits et de ses Ballons d’Or. A chaque fois, entre deux et quatre choix possibles mais une seule bonne réponse ! Alors, prêt à relever le défi et rentrer dans l’histoire du FC Barcelone ? C’est sur But ! Football Club que ça se passe…

Podcast Men's Up Life