FC Barcelone - Mercato : deux produits de la Masia poursuivent l’aventure !

Une page se tourne au FC Barcelone. Sergio Busquets parti, c’est un pur produit de la Masia qui s’en est allé. Le FC Barcelone, habitué à utiliser des joueurs formés au club dans son équipe pro, continue sur sa lancée. Iniesta, Xavi et Messi étaient de ceux-là à une époque. Pedri, Gavi et Fati le sont aujourd’hui. Deux cracks poursuivent cet héritage également.

Fabrizio Romano annonce ce mercredi que Lamine Yamal et Alejandro Balde ont prolongé avec le FC Barcelone. Lamine Yamal (16 ans, ailier droit) est lié au Barça jusqu’en 2026, Alejandro Balde (19 ans, latéral gauche) est lui lié au club catalan jusqu’en 2028. Balde avait déjà participé à 44 matchs cette saison. Yamal n’a pas encore réellement eu sa chance, mais cette année pourrait être différente. Le futur du FC Barcelone est entre de bonnes mains !

Lamine Yamal and Alejandro Balde have both signed new long term deals with Barcelona — as revealed 🚨🔵🔴✍🏻



Lamine Yamal signs until June 2026.



Alejandro Balde signs until June 2028.



Completed, sealed. ✔️ pic.twitter.com/mptEDhb1tp