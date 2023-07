FC Barcelone - Mercato : Gündogan et Martinez déjà prêts à claquer la porte ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les finances du FC Barcelone ne rassurent pas. Si Joan Laporta a déjà activé plusieurs leviers économiques pour redresser le tableau de comptes du club catalan la saison dernière, il semble à court d’idées pour renflouer les caisses cet été. Comme le rapporte Relevo, seulement 13 joueurs ont ainsi été inscrits pour la saison prochaine (Ter Stegen, Koundé, Eric Garcia, Christensen, Pedri, Gavi, Kessié, Ferran Torres, De Jong, Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé, Raphinha). Alors que l’officialisation de l’arrivée de Vitor Roque est au point mort, le Barça ne serait même pas en mesure d’inscrire les recrues Ilkay Gundogan et Iñigo Martinez ainsi que le nouveau capitaine Sergi Roberto à cause d’une masse salariale trop imposante !

Clauses spéciales pour un départ cet été

Il en est de même pour les jeunes Ronald Araujo, Alejandro Baldé et le vétéran Marcos Alonso. Devant ce tableau noire, les départs urgent mais le FC Barcelone tarde à dégraisser. Mis devant le fait accompli, Gündogan et Martinez ont assuré leurs arrières en cas d’extrême urgence. Toujours d’après le média ibérique, l’ancien milieu de Manchester City et le défenseur central de l’Athletic Bilbao ont vu leur nouveau club ajouter une clause spéciale à leur contrat : s’ils ne parviennent pas à être inscrits au début de la saison, le Barça devra leur payer l’intégralité de leur année de salaire et les libérer. À leurs risques et périls...

