FC Barcelone - Mercato : le Barça touche au but pour son futur numéro 9

Vitor Roque se rapproche du Barça. Selon les informations de Sport, le PDG du CA Paranaense, Alexandre Mattos, se trouve à Barcelone pour rencontrer dans les prochaines heures les dirigeants sportifs catalans pour discuter de l'éventuel transfert du "Tigrinho". Le jeune buteur brésilien avait déjà demandé à son club de donner la priorité à l'offre du Barça comme l’avait annoncé la presse ces dernières semaines.

Selon le quotidien sportif catalan, le prix de Vitor Roque serait aux alentours de 45 millions d’euros. Un investissement important pour le FC Barcelone qui a des problèmes financiers. À seulement 18 ans, le Brésilien détient des statistiques qui sont assez impressionnantes. En 2023, Vitor Roque a déjà inscrit 16 buts et délivré 5 passes décisives avec l’Athletico Paranaense…

FC Barcelona have reached an agreement to sign 18-year old Brazilian star Vitor Roque for $43 million, according to @diarioas. 💪



He already has 22 professional goals and has been LIGHTING UP the Brasileiro this season. 🇧🇷 pic.twitter.com/yyZV9RJAU9