FC Barcelone - Mercato : un crack mondial rêve du Barça et se fait insulter à l’entraînement !

Le FC Barcelone avait plusieurs cibles cet été. Si la défense et le milieu de terrain se sont renforcés, l'attaque a vu le départ d'Ousmane Dembélé vers le PSG. Une cible offensive barcelonaise semble être proche de la rupture avec ses supporters.

Félix insulté par les supporters de l'Atlético Madrid

Dans une vidéo dévoilée par les médias espagnols, El Chiringuito TV, on voit João Félix se faire insulter par les supporters madrilènes à la sortie de l'entraînement. Proche et rêvant de rejoindre le FC Barcelone, João Félix espère quitter l'Atlético Madrid avant la fin du mois d'août. Après une saison moyenne à Chelsea, le Portugais ne rentre plus dans les plans de Diego Simeone. Cependant, les exigences salariales des Colchoneros ne facilitent pas son départ...

🚨IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv🚨



💥JOAO FÉLIX, INSULTADO por aficionados a la salida del entrenamiento del Atleti.

