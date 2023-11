FC Barcelone - Mercato : un départ inattendu à redouter cet hiver ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est le quotidien Sport qui s'attarde longuement sur le dossier. L'attaquant du FC Barcelone, Raphinha, pourrait-il quitter la Catalogne cet hiver ? La question mériterait en tout cas d'être posée au regard de l'intérêt persistant des Spurs de Tottenham.

70 millions d'euros ?

Ainsi, le club anglais aurait déjà tenté depuis plusieurs saisons de s'attacher les services du Brésilien. Sans succès, on le sait. Mais le manque de confiance récent de Xavi, qui ne le considère plus comme un titulaire indiscutable, et le besoin de liquidités du club catalan pourraient changer la donne. Sport évoque même un montant de 70 millions d'euros qui pourrait séduire le Barça.

A suivre.

