FC Barcelone - Mercato : un étrange concurrent arrive pour Joao Felix, Laporta fait une grande annonce !

On le sait, la fin de mercato estival du FC Barcelone risque d'être agitée. En raison des coups que vont tenter de faire les dirigeants catalans si les finances le permettent. Il faudra valider la venue d'un latéral et, sait-on jamais, conclure le dossier sans fin de Joao Felix.

Ce dernier, barré à l'Atletico Madrid, rêve de rejoindre la Catalogne. Mais le temps presse et le Barça ne trouve pas les moyens de répondre favorablement aux demandes salariales du joueur. Et selon le quotidien AS, le dossier ne va pas s'accélérer puisqu'un nouveau courtisan aurait débarqué : Benfica ! Un club dans lequel a évolué Joao Felix au cours du passé. Avec la vente de Gonçalo Ramos au PSG, le club lusitanien aurait les moyens financiers de boucler la transaction.

Questionné avant le match Villarreal - FC Barcelone sur ce dossier, Joan Laporta a botté en touche : « Joao Felix ? Il faut demander à Deco qui travaille à bâtir une équipe plus compétitive ». Mais le président catalan a quand même fait une annonce rassurante sur le sujet : « Nous aurons l’espace, avec le fair-play financier, de signer plus qu’un seul joueur ». Les deux Joao ? Cancelo et Felix ?

Barça president Laporta: “We will have space with Financial Fair Play to sign more than one player”. 🔵🔴👀 #FCB



🇵🇹 First one will be João Cancelo who’s only waiting for green light to travel and complete his Barça move. pic.twitter.com/Sv5jp9HBFQ