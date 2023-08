FC Barcelone - Mercato : un top joueur attendu cette semaine au Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone devrait enfin combler le trou qu'il avait dans son effectif. Les Blaugranas sont plus proches que jamais d'accueillir leur tant attendu latéral droit.

Arrivée imminente de Cancelo

Joao Cancelo devrait arriver cette semaine à Barcelone, selon les informations de MARCA. Le Portugais va quitter Manchester City sous forme de prêt avec option d'achat, confirmant l'abandon de la piste Ivan Fresneda. Toujours selon le média espagnol, Xavi aimerait voir Joao Cancelo débarquer dans les prochains jours, afin qu'il puisse jouer le plus rapidement possible et pourquoi pas dès ce week-end face à Villarreal.

🇵🇹 Cancelo est sur le point de rejoindre Barcelone en prêt avec option d’achat. [@TheAthleticFC] pic.twitter.com/GhemoRU55y — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) August 21, 2023

