FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça en passe de griller la concurrence pour une star annoncée

Son nom revient avec insistance depuis des semaines. Et pour cause, le jeune Arda Güler, milieu de terrain de 18 ans qui évolue à Fenerbahçe, est évoqué dans les prochains mois au PSG, à Manchester City, Liverpool ou encore au FC Barcelone.

Déjà international turc, et en effet pétri de talent, Güler ne quittera pas son pays sans une indemnité conséquente. Est ainsi évoquée une clause de 30 millions d'euros. Seule certitude, confirmée par le président du Barça, en personne, le dossier est travaillé. Sur l'antenne de TV3, Laporta a ainsi avoué que Güler pourrait, dans un an, être un élément du Barça et que Deco le suivait avec attention.

A suivre.

Barça president Laporta: “Deco is now working on Arda Güler. La Liga allow us to carry out the operations that do not count for this year”. 🚨🇹🇷



“Our scouting department was following Arda. We also have Deco's opinion. We are trying to complete the deal for next year”, told Tv3. pic.twitter.com/aMp7CwRfzE