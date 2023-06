FC Barcelone, PSG - Mercato : un curieux "virus Neymar" frappe les Blaugranas

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Neymar n'a pas fait que plomber sa carrière en quittant le FC Barcelone pour le PSG à l'été 2017 moyennant 222 M€. Il a également lancé une véritable série noire chez les Blaugranas qui a fini de les précipiter dans l'abîme financier. Une série noire qui fait dire au quotidien sportif Sport que le champion d'Espagne est victime d'un "virus Neymar" consistant à être incapable de vendre ses joueurs ! En effet, depuis six ans, la direction catalane s'est montrée incapable de conclure un gros transfert dans le sens des départs. Ce qui est d'autant plus dommageable que le FCB aurait bien eu besoin de grosses mannes pour redresser la barre économiquement parlant...

Les flops Coutinho et Griezmann sont les exemples les plus parlants

Le cas le plus parlant, rappelle Sport, se nomme Philippe Coutinho. Justement recruté pour prendre la suite de Neymar, le Brésilien a coûté 120 M€ au Barça, plus 40 M€ de bonus. Il a finalement été vendu... 20 M€ à Aston Villa après avoir floppé pendant plusieurs années. Antoine Griezmann est un autre exemple frappant : acheté 120 M€ à l'Atlético Madrid, il a été revendu aux Colchoneros trois ans plus tard (dont deux passés là-bas...) pour 20 M€... Et cet été, les dirigeants barcelonais auraient bien besoin de vendre un Samuel Umtiti, un Frenkie De Jong ou un Raphinha. Mais il leur faudra pour cela guérir du virus Neymar...

Les résultats du FC Barcelone en 2022-23

Pour résumer La presse catalane a surnommé "virus Neymar" l'incapacité du FC Barcelone à bien vendre ses joueurs depuis 2017. Après les 222 M€ encaissés suite au transfert du Brésilien au PSG, ça a été la catastrophe pour les Catalans, incapables de réaliser de belles plus-values.

