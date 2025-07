L’OGC Nice cherche à renforcer son secteur offensif et suivrait la piste Mostafa Mohamed (FC Nantes). Une parmi d’autres…

🟧 Piste crédible

L’Equipe annonce ce lundi soir que l’OGC Nice étudierait la possibilité de recruter Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien, au FC Nantes depuis trois ans, est clairement poussé vers la sortie cet été. Il a eu des touches dans son pays, en Turquie mais aussi en Grèce. A Nice, qui affrontera le Benfica Lisbonne en troisième tour préliminaire de la Champions League, il serait une piste parmi d’autres. Rien de concret, donc, pour le moment.

Nice doit reconstruire son secteur offensif

Le quotidien sportif explique que les Aiglons vont perdre Gaëtan Laborde, qui a un temps été annoncé à… Nantes mais qui devrait prendre la direction d’Al-Diraiyah (D2 saoudienne), mais aussi Evann Guessand, courtisé par des clubs anglais après sa très belle saison 2024-25. Cela oblige la direction à revoir son secteur offensif, mais sans grand moyen car Ineos a fermé le robinet après que son PDG a racheté Manchester United.

Pour le FC Nantes, si la vente de Mostafa Mohamed n’est pas vitale, comme l’avait expliqué Franck Kita lors de la présentation de Luis Castro, elle serait tout de même une bonne chose tant le caractère de l’Egyptien est compliqué…

« Le coup d’œil de But FC »

« On ne voit pas trop l’intérêt pour l’OGC Nice de recruter Mostafa Mohamed. En revanche, on comprend très bien celui du FC Nantes de le vendre. L’attaquant égyptien a montré ses limites depuis trois ans et est, en plus, son comportement est assez difficile à canaliser. »