FC Nantes : Aristouy victime d’une crasse sournoise de Kita après sa mise à l’écart

Si Pierre Aristouy a été mis à l’écart du poste d’entraîneur du FC Nantes, le technicien reste encore sous contrat pour un an et demi avec les Canaris. Une situation qui ne devrait pas changer dans la mesure où Franck Kita a stipulé qu’il ne souhaitait pas licencier l’ancien coach des U19 et discuterait pour le recaser.

Bloqué pour le BEPF s’il ne démissionne pas de Nantes ?

Comme expliqué sur notre site en fin de semaine dernière, les places au niveau du centre de formation sont prises (Moreau est arrivé à son ancien poste de coach des U19). Pire, la situation pourrait le pénaliser pour le BEPF (diplôme d’entraîneur), lui qui souhaitait être de la promotion du mois de mars prochain.

« Il doit donc trouver un poste d’ici mars », résume Simon Reungoat (Hit-West) dans l’émission « Sans Contrôle » alors que David Phelippeau rappelle que « 25% » des places pour la prochaine salve de formation sont déjà prises. Poussé à la démission et à se trouver un nouveau challenge, Pierre Aristouy ?

Voici le podcast de la semaine ! Retour sur la première victoire de Gourvennec dans un contexte particulier. Pourquoi Aristouy a-t-il été mis à l'écart ? Pourquoi maintenant ? etc. #FCNantes @loicfolliot @SimonReungoat @dphelippeau @pabard en débattent...https://t.co/48IvnAEZix — Sans Contrôle (@PodcastNantes) December 5, 2023

