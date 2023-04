FC Nantes : Kita reçoit un chèque rondelet en Ligue Europa

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

La fin de saison arrive et les bons élèves vont commencer à être récompensés pour leur bonne tenue au cours de l’actuel exercice. Si le FC Nantes ne brille pas en championnat, les Canaris vont ainsi toucher un petit pactole pour leur parcours en Ligue Europa.

8 M€ pour le FC Nantes ?

Selon Sportune, c’est en effet 8 millions d’euros qui seront versés au FC Nantes, après son élimination contre la Juventus Turin en 16es de finale de la compétition. A titre de comparaison, le PSG et l’OM ont touché respectivement 69 et 26 M€ en Ligue des champions. Derrière, l’AS Monaco a perçu 10 millions d'euros, le Stade Rennais 9 millions, et l’OGC Nice le même montant que le FCN.

🚨A Nantes, un tram va s’habiller aux couleurs du @FCNantes !

RDV samedi sur les rails, à une semaine de la Finale de @coupedefrance 🏆🟡🟢 pic.twitter.com/bMgxdgWlCM — Simon Reungoat (@SimonReungoat) April 21, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Éliminé par la Juventus Turin après avoir réussi le petit exploit de sortir des poules de la Ligue Europa, le FC Nantes peut d’ores et déjà toucher un petit pactole pour son parcours conclu contre la Juve : 8 millions d’euros.

Bastien Aubert

Rédacteur