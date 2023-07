FC Nantes : les Canaris sont prévenus, ils vont souffrir dans les prochaines semaines

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si les joueurs du FC Nantes avaient un quelconque doute sur ce qui les attend dans les prochaines semaines, ils n'en ont plus. Et on ne parle pas de résultats en Ligue 1, mais bel et bien de séances d'entraînement qui s'annoncent pour le moins corsées.

Séances de travail très difficiles

En effet, au travers d'un entretien accordé au site officiel des Canaris, le préparateur physique du FCN, Julien Le Pape, annonce clairement la couleur. Les vacances, c'est une chose, la reprise, c'en est une autre.

"Lorsque Pierre (Aristouy) a été confirmé à la tête du groupe professionnel, nous nous sommes adaptés en leur proposant rapidement un programme pour les vacances. Les joueurs devaient bien sûr respecter une période de repos, puis une reprise progressive avec de la course, des étirements et du renforcement. Des activités comme le squash, la natation, le tennis et le vélo étaient également bienvenues(...) Pierre est passionné. Il s'occupe du terrain. Il est focalisé sur le jeu. Et pourtant, quand je siffle, on coupe l'effort, on s'arrête. Pierre avance sur sa façon de jouer. De mon côté, je prépare les joueurs à suivre des séances de travail très difficiles dans les semaines à venir. L'objectif est de reproduire les efforts des joueurs en compétition. Il faut éliminer le superflu pour aller droit à l'essentiel. Les efforts du footballeur doivent rester au coeur de la préparation. Ils doivent même être préventifs de blessure. C'est notre vision. Si tu sprintes régulièrement, il y a peu de chance que tu te blesses en sprintant. Par contre, ne pars pas à froid... (rires). La préparation reste scientifique, mais il y a aussi une part de bon sens."

