FC Nantes : les jeunes Canaris réalisent un exploit historique

Les temps sont durs pour les professionnels du FC Nantes, après une bref accalmie sur la fin de l'été. En chute libre depuis le début de l'année 2023, la Maison Jaune a attendu la dernière journée du précédent championnat pour se sauver, avant de connaître une pré-saison très difficile, deux premières défaites pour entamer le présent exercice, prélude à une belle série. Mais depuis trois journées et autant de défaites, le doute a fait son retour dans les rangs nantais.

Un manque d'efficacité qui a failli coûter cher

Heureusement, c'est mieux chez les jeunes ! Ce mercredi soir, les U17 se sont qualifiés pour les barrages de la Youth League grâce à une victoire aux tirs au but chez les Finlandais du HJK Helsinki. Vainqueurs à l'aller (1-0), les jeunes Canaris se sont inclinés dans le temps réglementaire malgré une grosse domination et des occasions nettes. Seulement, le réalisme leur a fait défaut. Et ils ont donc dû attendre la séance de pénaltys pour se qualifier. Mais l'essentiel est là et le FCN disputera donc les barrages de la Champions League des jeunes en février 2024 !

