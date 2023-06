FC Nantes - Mercato : visite médicale programmée pour Blas au Stade Rennais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Selon le spécialiste Mercato Santi Aouna, les derniers détails évoqués en début d'après-midi ont été réglé : il faudrait désormais un sacré coup de théâtre pour que Ludovic Blas (FC Nantes, 25 ans) signe ailleurs qu'au Stade Rennais !

Nantes a obtenu ce qu'il souhaitait

Séduit par le projet des Rouge et Noir et la perspective de jouer l'Europe, Ludovic Blas doit passer sa visite médicale dans les prochains jours. Sur la vente de son maître à jouer arrivé pour 8 M€ en provenance de Guingamp à l'été 2019, le FC Nantes récupèrera 15 M€. La somme souhaitée pour un joueur qui disposait d'un bon de sortie à un an de la fin de son bail dans la Cité des Ducs.

