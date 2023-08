Le Real Madrid tient son 9, le FC Barcelone a enfin ferré son sauveur

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS : « Cloué au pilori »

As revient en longueur sur le licenciement à venir de Luis Rubiales après son baiser sur le bouche de Jenni Hermoso en Australie. Le gouvernement devrait le suspendre de ses fonctions sous peu. Au Real Madrid, Jude Bellingham a encore marqué à Vigo. « C’est un 9 mais il ne le savait pas », ironise AS !

MARCA : « Honte mondiale »

L’affaire Rubiales embarrasse toute l’Espagne et fait honte à Marca, le président de la Fédération de football locale refusant de démissionner s’estimant victime d’un complot et d’une cabale médiatique. Le quatrième but de Bellingham cette saison est aussi mentionné par le quotidien madrilène.

Presse catalane

SPORT : « Le bisou ne fut pas consenti »

Sport a donné la parole à Jenni Hermoso, qui affirme que le « bisou n’était pas consenti. Ce que dit Rubiales est faux, j’ai été victime d’une agression. » Par ailleurs, Sport se félicite de la prolongation de Marc-André ter Stegen jusqu’en juin 2028 au FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Sanctionné »

Mundo Deportivo se frotte les mains de la sanction à venir de Luis Rubiales même si cette affaire fait tache aux yeux du monde entier après le sacre des féminines à la dernière Coupe du monde. Bellingham a aussi porté aux nues en Catalogne, preuve de belle adaptation au Real Madrid cet été.

Podcast Men's Up Life