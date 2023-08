Mercato : l’Arabie Saoudite s’apprête à frapper très fort au Real Madrid et au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La Ligue 1 n’est plus la cible numéro principale de l’Arabie Saoudite en matière de transferts. Désormais, place à la Liga ! C’est l’information apportée par Pedro Bravo hier soir sur le plateau de l’émission phare en Espagne, El Chiringuito. Selon l’agent, trois clubs espagnols et non des moindres devraient ainsi faire prochainement l’objet d’offensives du Golfe sur ce mercato : le Real Madrid, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone.

Le marché saoudien ferme plus tard...

« Les Saoudiens veulent piocher une star du Real Madrid, une autre de l’Atlético Madrid et une autre du FC Barcelone, a-t-il expliqué. Leur marché prend fin vingt jours après le marché européen, ce qui va être un problème. » Non content de ses révélations, Bravo a aussi fait savoir que le Real Madrid ne devrait pas s’opposer plus que cela au départ de sa « star » en cas d’offre satisfaisante formulée par un club saoudien dont on ne connaît pas encore l’identité. On se rappelle que Luka Modric avait été ciblé en début de mercato, sans succès.

