OL Mercato : Textor confirme l’offre de Dortmund pour Cherki, il tranche dans le vif !

Alors que Dortmund est revenu à la charge pour tenter d’obtenir le transfert de Rayan Cherki, John Textor assure qu’il ne quittera pas l’OL.

Rayan Cherki a-t-il disputé son dernier match sous les couleurs de l’OL, hier, au Vélodrome (2-3) ? Notre journaliste, Alexandre Corboz, assure que non. Des sources au sein du club l’ont assuré que le prétendu accord entre John Textor et son attaquant pour un départ cet hiver moyennant une certaine indemnité était tombé à l’eau ces derniers jours, étant donné que l’Olympique Lyonnais n’aurait pas le temps de se retourner pour trouver un joueur de son calibre. Pourtant, en Allemagne, on n’a pas forcément la même vision des choses et Florian Plettenberg assure que le BvB n’a pas baissé les bras pour un joueur qu’il souhaitait déjà recruté l’été dernier.

Le club allemand fait le forcing, il aurait formulé une offre de 22,5 M€ à l’OL pour son jeune joueur. John Textor a confirmé cette offre, mais aussi qu’il ne veut pas céder Cherki avant la fin du Mercato. C’est ce qu’il vient de répéter à Fabrizio Romano. « On a repoussé l’offre de Dortmund. On n’a aucune intention de négocier avec le Borussia ni avec aucun autre club. » Fin du feuilleton, à priori…

🚨🇫🇷 EXCLUSIVE: OL owner John Textor announces he won’t sell Rayan Cherki on Deadline Day.



“We rejected Borussia Dortmund offer and we do not intend to negotiate with them or any other club”, Textor tells me. pic.twitter.com/cVDjCdWKIk