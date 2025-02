OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Gouiri, à revoir et vite ! »

Au terme d’un Olympico à deux vitesses en clôture de la 20e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est imposé contre l’Olympique Lyonnais (3-2). Amine Gouiri a déjà marqué des points.

Encore un match à guichets fermés ce soir au Vélodrome, avec 66 096 spectateurs. Cela fait partie des satisfactions de cet Olympico (3-2), qui aura mis une bonne période avant de démarrer. Côté marseillais, on était présent dans l’intensité et dans l’organisation. Mais l’idée de ne pas démarrer avec un pur avant-centre n’a pas aidé cette équipe à y voir plus clair en attaque.

Merci Gouiri

Il aura même fallu l’entrée d’un Amine Gouiri inspiré (16 ballons touchés, 100% de passes réussies) en seconde période pour enfin trouver une équipe équilibrée. Menés sur un but de Corentin Tolisso (0-1, 53e) suite à une inspiration dont Rayan Cherki a le secret, les hommes de Roberto De Zerbi ont su retrouver leurs bases et enquiller deux buts coup sur coup, par les opportunistes Mason Greenwood (1-1, 61e) et Adrien Rabiot (2-1, 64e). Ce même Rabiot malheureux sur un penalty provoqué par une main involontaire (2-2, 72e).

Luis Henrique, encore lui

Alors qu’on se dirigeait vers un match nul frustrant, ce diable de Luis Henrique est sorti de sa boîte pour offrir une victoire qui va relancer l’OM après une période un peu creuse. Surtout, cette rencontre a apporté de réelles perspectives pour Gouiri, vrai détonateur de la révolte phocéenne. Neal Maupay, totalement oublié par De Zerbi ce soir, peut d’ores et déjà s’inquiéter…

Bastien AUBERT, au Vélodrome

