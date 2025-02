OM – OL : la réponse fracassante de Luis Henrique à Lacazette

L’ailier brésilien de l’OM Luis Henrique a révélé que sa célébration sur le troisième but était une réponse à celle de l’attaquant de l’OL Alexandre Lacazette, auteur du 2-2 momentané.

La fête a été belle, hier, au Vélodrome, entre les deux Olympiques. Après une première période très attentiste au cours de laquelle il ne s’est rien passé, le match s’est débloqué après l’ouverture du score de Corentin Tolisso (53e). Après quoi, les deux équipes ont ouvert les vannes et régalé le public. L’OM a renversé le score par Mason Greenwood (61e) et Adrien Rabiot (64e), Alexandre Lacazette a égalisé sur pénalty à la 72e et Luis Henrique a donné la victoire aux Phocéens à la 85e.

D’ailleurs, l’ailier brésilien a révélé que sa célébration (sa main droite partant du poignet et montant jusqu’à son cou) était une réponse à celle d’Alexandre Lacazette, qui a mimé une climatisation : « Dans un match comme ça, quand tu marques le but de la victoire, c’est incroyable ! L’ambiance était magnifique ce soir, donc je suis très content. J’ai vu que le ballon arrivait à Pol (Lirola) et le coach me demande tous les jours d’arriver au second poteau. La passe était mieux que le but (sourire), c’était facile de marquer. Je suis content d’avoir marqué, surtout contre Lyon, dans un match comme ça. Ma célébration ? Oui, c’était une réponse à celle de Lacazette. Il doit nous respecter. Ici, on est à la maison ! ».

Il est d’ailleurs savoureux que ce soit l’ancien joueur de John Textor à Botafogo qui ait précipité la perte des Gones dans cet Olympico. On se souvient d’ailleurs qu’au moment de sa présentation, lors de son deuxième prêt, il y a deux ans, l’Américain avait fait une blague en disant qu’il arrivait d’un « tout petit club » français…

