FC Nantes - Mercato : après Blas, le Stade Rennais cible un second Nantais

D'accord avec le FC Nantes pour le transfert de Ludovic Blas qui interviendra dans les prochains jours contre 15 M€, le Stade Rennais n'a peut-être pas encore fini ses courses sur les bords de l'Erdre.

En plus de l'ancien Guingampais, qui disposait de son bon de sortie à un an de la fin de son contrat au FCN, les Rouge et Noir cherchent le remplaçant d'Hamari Traoré (en fin de contrat) à droite de la défense... et s'intéresseraient tout particulièrement à Fabien Centonze (27 ans) selon Ouest-France.

Nantes veut entre 6 et 8 M€ pour Centonze

Arrivé du FC Metz en cours de saison dernière et auteur d'un exercice mitigé à Nantes (30 apparitions) où il est sous contrat jusqu'en juin 2027, Fabien Centonze plait particulièrement au responsable du recrutement Florian Maurice ainsi qu'à Bruno Genesio. L'idée étant de recruter un latéral droit offensif en numéro 1 bis à mettre en concurrence avec le jeune Lorenz Assignon.

Selon le quotidien local, la bataille n'est toutefois pas gagnée d'avance pour Rennes car le FC Nantes se montre très gourmand dans le rachat des quatre années de contrat restantes à Centonze. Acheté 4,5 M€, le défenseur est aujourd'hui valorisé par son club entre 6 et 8 M€. Une somme aujourd'hui jugée excessive par le club breton qui est déjà prêt à investir près de 40 M€ sur deux joueurs (Blas, Le Fée).

