PSG, RC Lens – Mercato : Leipzig utilise Thuram pour mettre un coup de pression sur le dossier Openda

Alors que le RC Lens a repoussé la dernière offre de 30 M€ du RB Leipzig pour Loïc Openda, le club allemand est-il passé à autre chose ou tente-t-il de mettre la pression sur le club nordiste et l'attaquant belge ? Difficile à dire tant le Mercato a souvent des allures de poker menteur...

Toujours est-il que, selon Florian Plettenberg (Sky Sport Germany), le RB Leipzig a fait irruption dans le dossier Marcus Thuram (libre, 26 ans). Alors qu'on annonçait l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach entre le PSG et le Milan AC, le Rasenbull est rentré dans le dossier avec ses gros sabots dans l'espoir de faire un coup.

Le journaliste allemand précise toutefois que le RB Leipzig a quand même été refroidi par les exigences du clan Thuram (10 M€ de prime à la signature).

