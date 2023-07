Strasbourg claque 20 M€ pour une recrue, des départs à Nice et Rennes, Braithwaite de retour en L1 ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

RC Strasbourg : le RCSA s’offre Abakar Sylla ! (officiel)

Le RC Strasbourg, à peine racheté par le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a frappé ce samedi un grand coup sur le marché des transferts en recrutant le défenseur central du Cercle Bruges, Abakar Sylla. Pour s’offrir l’international ivoirien, le club alsacien a déboursé pas moins de 20 millions d’euros, ce qui fait d’Abakar Sylla la recrue la plus chère de l’histoire du RCSA.

OGC Nice : c’est officiel pour le départ de Ramsey à Cardiff !

Après un an seulement passé à l’OGC Nice, Aaron Ramsey quitte déjà le Gym. Le milieu de terrain anglais et le club azuréen se sont mis d’accord pour une rupture de contrat. L’ancien joueur d’Arsenal a déjà retrouvé un club puisqu’il s’est engagé dans la foulée avec Cardiff, son club formateur.

Braithwaite de retour en Ligue 1 ?

Passé par Toulouse (2013-2017) et les Girondins de Bordeaux (2018) il y a plusieurs années, Martin Braithwaite, qui évolue désormais à l’Espanyol Barcelone, pourrait faire son retour en France cet été. C’est ce qu’a laissé entendre ce samedi l’insider Mohamed Toubache-Ter sans toutefois dévoiler le ou les clubs de Ligue 1 intéressés par l’ancien joueur du FC Barcelone.

MHSC : Der Zakarian rassure pour Savanier et Nordin

Touché lors de la victoire du MHSC contre le Toulouse FC hier en amical (3-1), Téji Savanier et Arnaud Nordin vont bien selon Michel Der Zakarian. « Téji avait déjà pris un coup à l’entraînement il y a deux jours, il s’est refait marcher dessus (en fin de première période). Je ne pense pas que ce soit trop méchant, relativise l’entraîneur héraultais dans L’Équipe. Pour Arnaud, il a senti que sa jambe d’appui s’était durcie après un dernier sprint, sur une frappe. Il passera des examens lundi matin. »

Toulouse FC : première ratée pour Martinez Novell

Contraint d’aligner une équipe largement composée de Pitchouns, en attendant que son groupe soit enfin au complet, Carles Martinez Novell était « un peu frustré » par la défaite contre le Montpellier HSC (1-3), hier après sa première contrastée sur le banc toulousain. « Le résultat n’est pas le plus important. C’est trop tôt pour tirer des conclusions, affirme le nouvel entraîneur du TFC. Montpellier était plus compact et déjà prêt, du fait de ses automatismes. Mais on savait qu’il faudrait en passer par là. Avec beaucoup de nouveaux joueurs, il y a beaucoup de relationnel à créer. On a quand même vu de bonnes choses. » Le technicien espagnol a notamment salué la première encourageante de l’ailier néerlandais Ibrahim Cissoko, aligné dans le couloir gauche d’un 4-3-3 pas forcément voué à être systématisé.

Toulouse FC : Dupé vers Anderlecht

Libre depuis la fin de son contrat avec Toulouse, où il n’a pas souhaité prolonger, Maxime Dupé intéresse depuis plusieurs semaines Anderlecht, comme évoqué fin juin. Le gardien français (30 ans) a pris le temps de la réflexion et c’est le club belge qui est le plus avancé pour l’accueillir. Un accord est proche d'être trouvé autour d'un contrat de deux ou trois ans.

Stade Rennais : Meling vers Copenhague ?

Cible du FC Nantes sur ce mercato, Birger Meling serait également dans les petits papiers du FC Nantes cet été. S’il a disputé 27 matches cette saison, Foot Mercato affirme que le latéral gauche du Stade Rennais n’a pas affiché son meilleur niveau et pourrait donc faire ses valises cet été.

LOSC : Martin vers la Ligue 2 ?

Un jour après avoir résilié son contrat au LOSC, Jonas Martin ne manque pas de courtisans. Selon Le Quotidien du Sport, Bastia, le SM Caen, le SCO d’Angers suivent l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais. Les Girondins de Bordeaux seraient également sur le coup.

Girondins : Adrien Silva de retour à Bordeaux ?

Joueur des Girondins de Bordeaux dans son plus jeune âge, Adrien Silva a bien connu le club au scapulaire. C’est le journaliste lusitanien Paulo Abreu qui a donné l’information de sa possible venue sans en dire plus sur cette rumeur improbable. Silva c’est plus de 200 matchs dans le championnat portugais, 41 en Serie A italienne, 37 en Ligue 1 et plus d’une trentaine en Coupe d’Europe.

Contaram-me agora que o Adrien Silva pode assinar pelo Bordéus... — Paulo Abreu (@pauloabreu4) July 15, 2023

