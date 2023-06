LOSC - INFO BUT! Mercato : rapprochement Létang - Fonseca, 2e saison en vue pour le Portugais

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Auteur d'une excellente fin de saison, alors que son calendrier était difficile avec des matches contre l'OM et Monaco notamment, le LOSC est en position de force pour décrocher une place européenne. Avant la dernière journée, qui le verra jouer à Troyes, il est 4e, avec un point d'avance sur Rennes et Monaco. Ces bons résultats associés à une qualité de jeu saluée de tous ont contribué à renforcer la position de Paulo Fonseca et à détendre sa relation avec Olivier Létang, très fraîche depuis la fin du marché hivernal.

Leur relation serait bonne désormais

En janvier, le Portugais avait regretté ne pas avoir reçu les renforts espérés. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, dans la foulée, l'intérêt de West Ham a commencé à fuiter. Depuis, le nom de Fonseca a également circulé du côté de Marseille. Fin avril, les tensions étaient tellement fortes entre Létang et Fonseca qu'il était question du départ de l'un ou de l'autre cet été, et l'entraîneur n'était pas forcément le plus placé. Mais les choses ont évolué depuis. Une source proche du technicien nous assure que "leur relation est bonne" désormais. Et qu'une deuxième saison dans le Nord n'est plus à exclure. Ce que les supporters lillois apprécieront forcément.

