ASSE - Mercato : deux clubs de Ligue 1 contrarient les Verts pour Virginius (LOSC)

L'ASSE a couché le nom d'Alan Virginius sur ses tablettes mais si le jeune attaquant du LOSC pourrait être prêté cette saison, ce ne devrait pas être chez les Verts.

Brest et le HAC le veulent

Le joueur et le LOSC privilégient une expérience en L1 pour l'ancien Lionceau et deux clubs frappent à la porte. Selon le média PointBrest, « Brest est très intéressé » et le joueur est « également ciblé par Le Havre ». A suivre...

