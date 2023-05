LOSC - Mercato : encore un espoir pour José Fonte

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Plus tôt dans la journée, une rumeur a annoncé la fin de l'aventure entre le LOSC et José Fonte. Arrivé en 2018, le défenseur central vétéran (39 ans) arrive en fin de contrat. Et la direction aurait donc pris la décision de ne pas le prolonger, alors qu'il a encore rendu de fiers services cette saison (31 matches toutes compétitions confondues).