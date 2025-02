OL : Louis-Jean fait le bilan de l’hiver, règle le cas Mata et lance déjà le Mercato d’été !

Dans un long entretien à OL Play, Matthieu Louis-Jean (directeur technique de l’OL) a dressé le bilan du Mercato de l’OL, fermé la porte à Clinton Mata et s’est projeté sur l’été prochain.

Son bilan de l’hiver 2025

« Cela a été un Mercato assez mouvementé mais on était assez préparé (…) On voulait agir rapidement sur certaines sorties. On l’a plutôt bien fait. On est arrivé à avoir l’effectif que l’on voulait pour la deuxième partie de saison (…) On a écouté le marché, il y avait certaines opportunités intéressantes pour nous. Il y avait des velléités de départ aussi. On les a écoutés. L’objectif de départ était de garder le corps de l’équipe pour être compétitif (…) On pense avoir gardé les joueurs qu’on voulait garder et l’équilibre qu’on voulait ».

Sur les offensives avortées

« On a été sollicité sur plusieurs joueurs importants comme Rayan (Cherki), Ernest (Nuamah) ou même Clinton (Mata) mais on est resté ferme. Ce qui est important pour nous, c’est de rester ambitieux (…) On voulait garder nos titulaires ».

« Se renforcer dans toutes les lignes » l’été prochain

Sur la posture de l’OL sur Clinton Mata (sollicité par Galatasaray)

« Oui, elle est définitive. Ce sont toujours des situations complexes car le marché turc ferme après le nôtre. Ce n’est jamais simple à gérer. On a parlé avec Clinton. Il a compris. Je pense qu’il connait les ambitions du club, les objectifs… Il n’y a pas de sujet à l’instant t ».

Sur l’unique arrivée : Thiago Almada

« Thiago est un joueur qu’on suit depuis très longtemps, qu’on connait parfaitement (…) C’est un joueur talentueux, qui va être important pour notre deuxième partie de saison (…) C’était un recrutement ciblé (…) Pour être à 100%, il a encore besoin d’au moins 15 jours – 3 semaines. Aujourd’hui, il rentre, il commence à connaître ses coéquipiers. Je le trouve déjà très bien physiquement pour un joueur arrêté plus de trois semaines mais c’est un compétiteur ».

Sur le Mercato d’été 2025

« On a eu un Mercato assez léger en termes d’entrées. Donc bien sûr qu’on a ciblé les besoins de l’équipe pour la saison prochaine, les profils sont identifiés. On va devoir se renforcer dans toutes les lignes. On a déjà commencé les réunions techniques avec le coach en vue du Mercato d’été. On connait la philosophie et le projet de jeu de Paulo. C’est important qu’on lui donne les joueurs qui correspondent à son projet de jeu. On est déjà proactif sur le sujet ».

