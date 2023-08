OL : l'analyse sans concession de Lacazette après la déroute contre Montpellier

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Scénario cauchemar ce soir pour l'OL ! Une semaine après sa défaite à Strasbourg (1-2), le club rhodanien a sombré à domicile face aux Héraultais, plombé par une énorme bourde de son gardien, Rémy Riou, qui a donné le ballon de l'ouverture du score à Arnaud Nordin à la 20e. Menés 0-2 puis 0-3, les Gones ont réduit le score par Alexandre Lacazette à la 69e mais le capitaine a été exclu onze minutes plus tard. Les Héraultais ont ensuite planté un quatrième but synonyme de déroute pour l'OL (1-4).

"Il faut agir"

En conférence de presse, Alexandre Lacazette a présenté ses excuses et déclaré que seul le travail et l'union sacrée permettraient à son équipe de s'en sortir : "On a tous loupé notre match, moi le premier. Il y a beaucoup de déception. Il y a des faits de jeu qui m'ont énervé. Je n'ai pas revu l'action mais est-ce que le rouge est mérité ? Oui ? Pour moi, juste un jaune aurait suffi. Mais on va respecter la décision de l'arbitre. En tant que capitaine, j'aurais dû faire attention. On est surtout déçus. On se parle beaucoup, mais ça ne suffit pas. Il faut agir. Ce soir, on n'a pas su faire. J'espère qu'on saura répondre avant la trêve. De gros matches arrivent. Il faut travailler. On a fait des erreurs que les Montpelliérains ont su exploiter. Il y a beaucoup de déception. On pensait réaliser un gros match mais on est passé à travers. J'espère qu'on n'est pas parti pour une saison galère. Il nous manque de la réussite dans les deux surfaces. Je veux être optimiste. Je suis désolé pour les supporters. Venir sous cette chaleur nous soutenir, c'était très gentil de leur part et on n'a pas su les récompenser".

