OL : une épée de Damoclès plane sur John Textor

Lancé dans une grande refonte d’OL Groupe suite au départ de Jean-Michel Aulas, John Textor enchaîne les manœuvres pour refinancer la dette et se séparer des actifs non nécessaires afin de recentrer les activités du club sur le football masculin.

Ares a les moyens de faire sauter John Textor

L’Américain, qui va céder OL Reign et l’OL Féminin, se prépare aussi à vendre l’Arena dans les prochains mois et a déjà réduit le nombre de créanciers du club en faisant appel à Goldman Sachs. Mais tous les mouvements impulsés par le boss du Eagle Football ne seraient pas vu d’un bon œil par son associé Mark Affolter (Ares Management), principal prêteur (400 M€) lors du rachat de l’OL.

Dans un long papier sur l’économie du club, le site Olympique-et-Lyonnais a évoqué avec le banquier d’affaires David Gluzman la possibilité de voir Ares lâcher Textor : « il n’est pas impossible qu’Ares s’inquiète de la baisse de valeur de son collatéral (actif déposé en garantie par le débiteur au prêteur lors d'un emprunt) et appuie son un bouton pour faire partir John Textor et reprendre les rênes du club ». Ares à la tête de l’OL ? On n’en est pas encore là mais il existe bel et bien un multiverse avec cette option…

