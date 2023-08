OL - Mercato : c'est officiel, Lukeba a signé à Leipzig !

Les journalistes spécialisés dans les transferts l'ont annoncé en fin de matinée ce vendredi, l'Olympique Lyonnais vient tout juste de l'officialiser : Castello Lukeba est un nouveau joueur du RB Leipzig. Le défenseur central de 20 ans, qui avait demandé à John Textor de le laisser rejoindre l'Allemagne, s'est engagé pour cinq saisons avec le club de Red Bull. Son transfert rapportera 35 M€ plus 5 M€ de bonus aux Gones.

Ceux-ci tiennent déjà le remplaçant de Lukeba puisque l'Irlandais Jake O'Brien va débarquer en provenance de Crystal Palace, un autre club de Textor. Son indemnité serait d'un million d'euros...

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

Welcome to RB Leipzig, Castello Lukeba! 🔴⚪



The 20-year-old defender joins from Olympique Lyon on a five-year contract until 20208 📝 pic.twitter.com/eG5IM9533Z