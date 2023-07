OL - Mercato : porte de sortie enfin trouvée pour un indésirable ?

Zapping But! Football Club OL : que faut-il penser des sanctions de la DNCG pour le Mercato lyonnais ?

Ce n'est un secret pour personne et surtout pas à l'OL : Karl Toko-Ekambi cherche un nouveau challenge. Après son prêt de quelques mois au Stade Rennais, l'attaquant camerounais a toujours été clair sur son envie de changer d'air. Et ce pourrait bel et bien être le cas.

Le Fener en embuscade

Si un intérêt du Besiktas avait évoqué il y a quelques jours, il semblerait qu'un autre club turc, Fenerbahçe en l'occurrence, soit récemment passé à l'offensive. Et qu'une première offre aurait été adressée à la direction du club lyonnais.

A suivre.

Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi’ye resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 21, 2023

