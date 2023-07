OL - Mercato : Pulisic tout proche de voir son vœu exaucé

Révélé à Dortmund, Christian Pulisic n'a pas beaucoup fait parler de lui depuis son arrivée à Chelsea. Le milieu offensif américain ne s'est pas imposé en Premier League mais sa cote reste intacte et plusieurs clubs se sont positionnés pour tenter de l'enrôler. Cela a notamment été le cas de l'OL, mais Pulisic n'a pas voulu donner suite.

Le joueur ne voulait qu'une destination : l'AC Milan. Et selon Fabrizio Romano, Chelsea devrait se plier à sa volonté. Pulisic serait en effet proche de s'engager avec le club lombard. « Le transfert est en bonne voie. Ce n'est pas encore fait mais les deux clubs sont sur le point de trouver un accord », selon le journaliste italien.

AC Milan and Chelsea are advancing to final stages of negotiations for Christian Pulisic after €22m package bid sent in yesterday. 🔴⚫️🇺🇸 #ACMilan



Deal structure being discussed, it’s not done yet but definitely getting closer.



Pulisic has been clear with #CFC: he wants Milan. pic.twitter.com/Y2pndgS50S