OL - Mercato : un Gone veut partir, Textor a déjà ciblé le remplaçant de Blanc

Ce samedi se joue un mini-derby pour John Textor entre deux de ses clubs, Crystal Palace et l'OL. L'homme d'affaires américain envisage de lâcher les Eagles, où il n'a pas les coudées franches, pour se consacrer à l'OL, Molenbeek et Botafogo. Lyon où il a d'ailleurs beaucoup de travail. Selon Foot Mercato, il doit rapidement rencontrer l'agent de Castello Lukeba, qui souhaite le convaincre d'accepter l'offre de Leipzig (30 M€ plus 5 M€ de bonus et le prêt de Moriba). Le défenseur de 20 ans semble décidé à quitter son club formateur pour tenter l'aventure en Bundesliga...

Bruno Lage, futur remplaçant de Laurent Blanc ?

Par ailleurs, selon L'Equipe, l'avenir de Laurent Blanc entre Rhône et Saône ne tient qu'au fil des bons résultats. Pas franchement convaincu par le champion du monde 98, Textor, qui vise une qualification pour la prochaine Champions League, n'hésitera pas à actionner le siège éjectable. Et il a déjà le remplaçant sous la main puisqu'il nommerait Bruno Lage, actuellement à la tête de Botafogo (leader du championnat brésilien), sur le banc des Gones. Lage, qui a eu le mérite de mener le Benfica au titre de champion pour ses six premiers mois sur le banc en 2018-19, avant d'échouer pour sa deuxième année chez les Aigles puis à Wolverhampton...

