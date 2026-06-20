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FRANCE

OL Mercato : Lyon répond à l’offre de Tottenham pour Fofana, une autre offre tombe !

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 18:40
Malick Fofana (OL)

Malick Fofana continue d’attirer les convoitises en Premier League, où une deuxième offre aurait été transmise à l’OL.

Après Afonso Moreira, parti au Bayer Leverkusen contre 32 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais pourrait faire une autre grosse vente cet été avec Malick Fofana. Particulièrement courtisé en Premier League, l’ailier gauche belge aurait fait l’objet d’une première offre de Tottenham d’un montant de 26 millions d’euros, bonus compris.

Aston Villa passe aussi à l’attaque pour Malick Fofana

Après Tottenham, c’est Aston Villa qui aurait également dégainé une offre à l’OL pour l’ancien joueur de La Gantoise, selon les informations de MediaFoot. Cette proposition atteindrait 25 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Mais les dirigeants lyonnais auraient repoussé les offres des Spurs et des Villans, puisqu’ils réclameraient 35 millions d’euros, bonus compris, pour laisser partir leur ailier.

De son côté, Malick Fofana serait ouvert pour quitter le club rhodanien cet été et aurait même déjà donné son accord à Tottenham.

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