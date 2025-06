OM Mercato : Benatia ne lâche pas Igamane (Rangers), un concurrent débarque

L’attaquant des Glasgow Rangers Hamza Igamane (22 ans) est toujours dans le viseur de l’OM mais la Lazio Rome s’intéresse également à lui.

🟧 Piste crédible

Ce mardi, le média Team Talk relance une piste dont on n’entendait plus parler du côté de l’OM, celle menant à Hamza Igamane. Cet hiver, avant de foncer sur Amine Gouiri, Medhi Benatia avait songé à recruter l’attaquant marocain, qui sortait d’une première partie de saison très réussie avec les Rangers. Mais ceux-ci s’étaient montré réticents à lâcher leur joueur alors qu’ils rêvaient encore du titre. Ils réclamaient plus de 20 M€ et ne voulaient pas transiger. L’OM était alors passé à autre chose, déboursant au final… 22 M€ pour Gouiri !

L’OM en pole, les Rangers prêts à revoir leurs attentes à la baisse

Team Talk assure que l’OM continue de suivre Igamane. Information confirmée par notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, qui assure que Medhi Benatia l’apprécie énormément. La bonne nouvelle, c’est que les Rangers sont désormais enclins à revoir leurs exigences à la baisse. Ils ont besoin de liquidités afin de financer leur campagne de recrutement. Igamane, qui partirait comme doublure de Gouiri s’il venait à Marseille, pourrait donc coûter moins que les 20 M€ initialement attendus.

La mauvaise nouvelle, c’est que l’OM n’est plus seul sur le coup. La Lazio Rome serait également intéressée. Team Talk précise toutefois que les Italiens sont moins avancés que les Phocéens au niveau des négociations. Alors que Benatia maintient le contact avec Igamane depuis janvier, les Biancocelesti, eux, en sont à la prise d’informations sur l’attaquant.

« Le coup d’œil de But FC »

« Même si les Rangers sont prêts à négocier à la baisse son indemnité, Igamane coûte cher et il ne devrait être que remplaçant. Il nous semble que Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient trouver mieux sur le marché pour moins cher. »