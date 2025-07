OM Mercato : et maintenant, Benatia drague un grand nom du PSG bien connu du LOSC

À la recherche d’une doublure de luxe à Amir Murillo, l’Olympique de Marseille drague actuellement un certain Timothy Weah (Juventus, 25 ans), dont le père George a fait chavirer le PSG en son temps.

🟧 Piste crédible

L’Olympique de Marseille accélère en coulisses. Alors que Roberto De Zerbi veut un effectif compétitif rapidement, les Phocéens explorent plusieurs options pour renforcer les couloirs. Selon les informations de Fabrizio Romano, Tim Weah figure désormais sur la short-list olympienne. L’international américain de la Juventus est disponible cet été, et l’OM serait bien placé dans ce dossier.

La Juve a donné son feu vert pour un départ, après avoir trouvé un accord avec Nottingham Forest. Mais Weah, qui n’a pas totalement convaincu à Turin, intéresse plusieurs clubs en Europe, et l’OM suit le dossier de très près. Le profil du joueur plaît : polyvalent, capable de jouer piston ou ailier droit, jeune (25 ans) et avec une belle marge de progression, le fils du Roi George coche plusieurs cases dans le projet marseillais.

Weah vs Boey : deux profils, deux styles

Autre nom sur la table : Sacha Boey. L’ancien Rennais, aujourd’hui au Bayern Munich, est lui aussi suivi de longue date par les recruteurs marseillais. En manque de temps de jeu en Bavière, Boey pourrait être tenté par un retour en Ligue 1, et Marseille garde le contact avec son entourage.

L’OM ne fera sans doute pas les deux, mais ces pistes confirment une chose : le club veut du renfort à droite, et vite. Le choix entre Tim Weah et Sacha Boey dépendra du profil recherché. Plus offensif, plus explosif, Weah offre une dimension de percussion utile dans le système de De Zerbi. Boey, lui, apporte plus de solidité défensive et d’expérience au très haut niveau. La question est simple : que veut vraiment l’OM pour ce poste stratégique ?

« Le coup d’œil de But FC »

« Champion de France avec le LOSC, Timothy Weah serait une excellente recrue pour l’OM de par son expérience et sa polyvalence. Il peut jouer quasiment à tous les postes, notamment dépanner à celui d’attaquant. Personnellement, je le préfère au plus limité Sacha Boey. »