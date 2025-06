OM Mercato : Lassine Sinayoko (AJ Auxerre), bonne ou mauvaise idée ?

Comme relayé sur notre site il y a quelques jours, l’OM serait intéressé par Lassine Sinayoko, attaquant de 25 ans qui évolue à l’AJ Auxerre. Bonne ou mauvaise idée ? C’est le débat de nos journalistes.

« Lassine Sinayoko sort d’une saison à 5 buts et 9 passes décisives. Autant dire que c’est une saison plus que réussie pour l’attaquant, au même titre que son équipe, qui a aussi été très séduisante. Et l’OM doit s’en souvenir, étant donné qu’il a perdu le match aller et le retour face à l’AJA. Deux matchs où Sinayoko a été décisif (1 but et 2 passes décisives).

Polyvalent, il peut évoluer en pointe et sur les ailes. Un profil qui est donc très intéressant. Dans un rôle de doublure ou même pour venir bousculer la hiérarchie, c’est évidemment un grand oui. Évalué à 4 millions d’euros, Auxerre pourrait sans doute en demander un petit peu plus, mais l’OM ferait une vraie belle affaire à moindre coût. Et même si plusieurs clubs sont sur les rangs, l’OM pourrait avoir une longueur d’avance, notamment en raison de sa qualification en Ligue des Champions ».

William TERTRIN

« Niveau Ligue des champions, Sinayoko ? »

« Je comprends que le duo Benatia-Longoria active d’autres pistes vu que le FC Nantes rechigne à se séparer d’Abline, et Sinayoko sort d’une bonne saison à Auxerre. A 25 ans, le Malien a compilé 5 buts et 8 passes décisives avec l’AJA. C’est lui qui a fini titulaire en 9, alors que ce n’était pas gagné en début de saison avec la présence d’Ayé et le recrutement de Bair.

Sinayoko avait déjà réalisé une belle saison l’année d’avant en L2, il va vite, il est puissant. Mais pour autant, est-il vraiment taillé pour l’OM ? Et pour la Ligue des champions ? Pour l’heure, l’OM, où Maupay ne s’est pas imposé, n’a pas vraiment d’avant-centre, hormis Gouiri qui est plus dans le registre d’un « faux 9 », d’un « 9 et demi ». L’Algérien a montré de belles choses depuis son arrivée, il peut être considéré comme un titulaire, tout comme Greenwood. Mais il manque un 3e titulaire à cette attaque olympienne et je pense qu’il faudra ajouter un attaquant d’une autre dimension qu’Abline ou Sinayoko. En « back-up » pourquoi pas, mais pour réussir sa saison, l’OM a besoin d’un autre crack devant. »

Laurent HESS