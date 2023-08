OM : Meyrieu dresse la liste des problèmes de Marcelino

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ancien joueur de l’OM (1984-1989), mais également de Metz (1997-2002), Frédéric Meyrieu est revenu sur la prestation olympienne (2-2) hier soir à Saint-Symphorien. Il a notamment évoqué les difficultés rencontrées par l’équipe de Marcelino.

Meyrieu évoque les difficultés mentales de l’OM

Interrogé par La Provence, Frédéric Meyrieu déclare : « Il faut tenir compte de tous les paramètres. Je me doutais bien qu'il y aurait des petits couacs, c'est normal après la terrible désillusion qu'ils ont vécue en coupe d'Europe. Même si on préfère enchaîner dans la foulée d'un tel échec, le traumatisme reste dans les esprits seulement trois jours plus tard. La fatigue physique en plus de la fatigue mentale, avec un match à rallonge, jusqu'aux tirs au but... Tout cela pèse évidemment. Certes, il y a eu quelques changements au niveau de l'équipe qui a été alignée d'entrée par Marcelino. Mais on sent qu'il y a du doute. Certains garçons ne se lâchent pas, ils sont un peu crispés. Par exemple, Geoffrey Kondogbia, avec trois actions symboliques, où il n'arrive pas à se détendre pour effectuer une transversale précise, alors qu'il a normalement la qualité technique pour les réaliser sans souci. Ces petits détails sont un baromètre de la situation mentale de l'équipe. ». Après deux journées, l’OM est cependant toujours invaincu en Ligue 1.

