OM : la petite phrase très inquiétante de Harit après Lens

L'OM a vécu hier soir à Lens (0-1) l'un de ces scénarios qui jalonnent une saison pourrie, à savoir une prestation sérieuse sanctionnée par une défaite en raison d'un relâchement à la dernière seconde. Avec ce nouveau revers, les Phocéens sont 10es de Ligue 1. Ceux qui voient le verre à moitié plein se consoleront en se disant qu'avec une victoire sur Lyon le 6 décembre, le club pourrait remonter à la 6e place. Mais ça reste loin, très loin, des attentes des supporters et des standards du club en règle générale.

"On a un effectif qui est ce qu'il est"

Et le pire, c'est qu'on sent poindre une certaine résignation chez certains joueurs. Ainsi, interrogé par La Provence dans les couloirs de Bollaert hier, Amine Harit a tenu un discours résolument positif, assurant que l'équipe allait parvenir à avoir de bons résultats et à se redresser. Mais il a également lâché un "On a un effectif qui est ce qu'il est" assez inquiétant car il met en relief les très nombreuses lacunes de cet OM. Et c'est vrai qu'à Bollaert, cette équipe a affiché des limites assez criantes, notamment dans le secteur offensif...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

⏱ 90’ | #RCLOM 1️⃣-0️⃣



L’OM s’incline à Lens.



🗓️ Place à la trêve internationale avant un déplacement à Strasbourg pour la 1️⃣3️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/1GaMwi6pEz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 12, 2023

