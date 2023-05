OM : Malinovskyi fait une infidélité à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Arrivé cet hiver à l'Olympique de Marseille après trois ans et demi passés à l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi connaît des débuts mitigés dans la cité phocéenne. Et quelques quelques heures avant l'avant-dernier match de la saison contre le Stade Brestois, le milieu offensif ukrainien a accordé une interview au site officiel de la Ligue 1.

Interrogé sur son passage de l'Atalanta Bergame à l'OM, le joueur de 30 ans s'est montré dithyrambique sur le club olympien, avant de confier qu'il n'aurait pas dit de si jolis mots sur l'OM si l'avait signé pour une autre club français. "L'Atalanta a fait cinq dernières saisons superbes et Gasperini a créé une équipe très forte. Mais avant, elle jouait le milieu de tableau. L'OM est une équipe historique, qui a gagné des trophées, la C1, le championnat. Si j'étais arrivé dans une autre équipe française, je n'aurais pas dit ça. Mais Marseille, c'est un club et une ville qui sont numéro 1 en France, une équipe qui joue toujours pour les premières places, avec toujours de la pression."

"On sait qu'on pouvait faire mieux et bien sûr qu'il y a de la déception."



Ruslan Malinovskyi, le milieu de terrain de l'@OM_Officiel, se livre sur son adaptation et sur sa saison 🤝https://t.co/ZKNd1fCKRn