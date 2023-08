OM : Marcelino réserve une surprise dans son onze à un Panathinaikos hautain

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Pour son troisième match officiel de la saison, l'OM joue déjà gros, ce soir à 21h. Battu 0-1 en Grèce mercredi dernier, le club phocéen doit prendre sa revanche face au Panathinaikos s'il veut se qualifier pour les playoffs de la Champions League, dernière étape avant le très rémunérateur tour de poules. Face à lui se dresse un adversaire sûr de sa force, boosté par des médias grecs qui estiment que la qualification des Verts ne sera qu'une formalité. Le média Gazzetta.gr estime ainsi que Ronan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang sont "cramés", que les Marseillais n'ont aucun jeu, qu'ils ont d'énormes lacunes défensives dans l'axe...

Vitinha plutôt que Ndiaye en attaque

Aux Marseillais de répondre à ces certitudes grecques par des buts. Et pour cela, Marcelino aurait fait un choix fort : titulariser Aubameyang et Vitinha sur le front de l'attaque en laissant Iliman Ndiaye sur le banc. Brouillon depuis son arrivée, l'ancien joueur de Sheffield va laisser sa place au Portugais, auteur d'un but et d'une grosse prestation face à Reims (2-1) samedi. Au milieu, la paire Rongier-Veretout tient la barre en l'absence de Kondogbia, suspendu. Enfin, en défense, Leonardo Balerdi, suspendu en L1 le week-end dernier, devrait faire son retour aux côtés de Samuel Gigot.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🔵En Grèce, on pense qu'éliminer l'@OM_Officiel au Vélodrome sera une formalité !



On affirme que cet OM n'a pas d'identité et n'a aucun caractère.



On pense que @Auba et Renan Lodi sont cramés.



Réponse attendue demain.https://t.co/ayq7Xta47y (traduction) pic.twitter.com/EyIr6S8G1f — DROIT AU BUT (@DROlT_AU_BUT) August 14, 2023

Podcast Men's Up Life