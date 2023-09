OM : Marcelino se prend une balle perdue en provenance d'Italie

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ça ne fait que deux mois et demi que Marcelino est à l'OM, qu'un mois que la compétition a débuté, et les nuages s'amoncellent déjà au-dessus de sa tête. La faute à l'élimination en Champions League face au Panathinaikos, aux nuls frustrants à Metz (2-2) et Nantes (1-1) vendredi mais surtout à un jeu franchement décevant. Mais ce n'est pas tout...

"Marcelino a décidé de m’écarter"

Depuis l'Italie, Ruslan Malinovskyi a mis une nouvelle couche lors d'une interview à La Repubblica quand il a été questionné sur son départ de l'OM : "J’ai joué six mois avec Tudor, qui comptait beaucoup sur moi. Je n’ai pas marqué beaucoup mais j’ai fait ce qui m’était demandé. Puis l’entraîneur a changé et de nouveaux joueurs sont arrivés. Marcelino a décidé de m’écarter et mon agent a travaillé pour que je parte". Le milieu offensif ukrainien, prêté au Genoa avec option d'achat, a donc été poussé vers la sortie par le technicien espagnol, qui jugeait son profil incompatible avec son système de jeu.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🎙 Ruslan Malinovskyi : "Marcelino a décidé de m’écarter"https://t.co/Z77OObmOmZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 3, 2023

Podcast Men's Up Life