OM : Pau Lopez dédouane Gattuso et fait des révélations sur son embrouille avec Ounahi

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Le match à deux visages contre Strasbourg

"C'est compliqué de donner une explication, c'est vrai qu'on a vu deux équipes totalement différentes. On fait peut-être la meilleure première période depuis que le coach est là, et la deuxième période on n'a rien fait. Il faut assumer, et garder en tête ce qu'on ne veut plus faire. Ce n'est pas admissible. Mais dans le foot il faut regarder devant. Demain (jeudi), il y a une opportunité très importante pour tout le monde. On doit tous donner un peu plus. Depuis que le coach est arrivé on s'est amélioré, on a changé l'équipe, mais on n'a pas gagné beaucoup de matchs... Le coach nous donne des consignes, mais les petits détails, c'est à nous de les corriger sur le terrain. C'est un tournant de la saison, on peut changer la dynamique. Si on arrive à corriger les petits détails, on peut enchaîner les victoires."

"Le manque de leaders dans l'équipe n'est pas le problème de l'OM aujourd'hui"

Les départs de joueurs de caractère comme Payet et Guendouzi

"C'est vrai que des joueurs sont partis, mais d'autres sont arrivés comme Geoffrey Kondogbia ou Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi qui joue avec le Brésil. Je pense qu'on a de la personnalité dans ce groupe."

Le retour de Gigot dans le groupe

"Samuel Gigot, c'est un leader pour nous, il montre le caractère qu'il a. C'est l'un de nos capitaines. Mais je pense que le problème n'est pas le manque de caractère ou de leaders dans l'équipe. On a plein d'internationaux qui ont joué la Ligue des Champions. Ce serait facile comme explication, mais je ne pense pas que c'est le problème de l'OM aujourd'hui."

Le changement par rapport au match aller contre l'Ajax

"Je ne sais pas si on est plus tranquilles aujourd'hui... La semaine du match à l'Ajax était compliquée par rapport à ce qu'il s'était passé à Marseille. C'est différent. Mais c'est différent aussi pour l'Ajax qui a changé de coach et qui est sur une bonne dynamique."

"Je me suis énervé contre Ounahi mais après je me suis excusé"

Son embrouille avec Ounahi à Strasbourg

"J'ai parlé avec lui à la fin du match, je lui ai demandé de comprendre la situation de tout le monde. L'équipe a besoin de lui. Quand il est bien,,c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat, c'est pour ça que je suis exigeant avec lui. Je me suis énervé contre lui mais après je me suis excusé."

Les supporters

"Si on pense que le match n'est pas une opportunité, on se trompe. Chaque match avec l'OM est l'occasion de faire mieux que le dernier match. Demain (jeudi) est encore une opportunité de faire un très bon match devant nos supporters qui vivent une saison compliquée mais qui sont toujours là. Ce sont les meilleurs supporters en France. Ils sont toujours là. Ils viennent à Strasbourg, à Lens, à Athènes... C'est incroyable. Nous avons trois matchs de suite importants au Vélodrome. Nous avons besoin d'eux. Nous avons cette chance, en jouant à l'OM, même s'il y a aussi la pression qui va avec."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et 𝐏𝐚𝐮 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐳 sur notre chaîne @TwitchFR avant #OMAJA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 29, 2023

