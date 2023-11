RC Lens - OM : pourquoi les Marseillais peuvent craindre le déplacement à Bollaert

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Non, ce ne sera pas un match du haut de tableau. Car contrairement aux années précédentes, le RC Lens et l'OM ont raté leur début de saison et c'est ce soir, à Bollaert, le 9e et le 10e du classement qui s'affrontent.

Une victoire sur les 6 derniers matches

N'en reste pas moins qu'il s'agit d'une belle affiche de notre championnat. Ce sera d'ailleurs le 50ème déplacement de l'OM à Lens, comme le rappelle le site de statistiques du club phocéen statsOMP. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs phocéens éprouvent les pires difficultés dans le Nord. La preuve ? 12 matches remportés seulement. Plus récemment, les Marseillais n'ont remporté qu'une seule de leurs six dernières confrontations face au RC Lens, avec un match nul et quatre défaites. Et, autre information donnée par le site, Franck Haise réussit parfaitement face aux Phocéens avec 4 victoires en 6 rencontres.

Attention, enfin, la rencontre sera dirigée par Benoit Bastien qui ne porte pas vraiment chance aux Marseillais. En effet, l'OM n'a remporté que 24,2% de ses rencontres lorsque cet homme en noir est au sifflet.

