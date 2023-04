OM : Longoria a pris une claque venue du RC Lens au mercato

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pablo Longoria n’entend pas quitter l’OM tout de suite et cette nouvelle a donné du baume au cœur à tous les supporters en cette fin de semaine. Et pour cause, le dirigeant espagnol a su redonner au club phocéen ses lettres de noblesse, en signant notamment quelques jolis coups au mercato.

Longoria n’est pas le seul à savoir recruter. Du côté du RC Lens, c’est également le cas. Dans son édition du jour, L’Équipe fait remarquer que le club artésien a recruté en janvier Angelo Fulgini et Adrien Thomasson... tous deux devenus titulaires dans la foulée.

Dans le même temps, l’OM a recruté Ruslan Malinovski, Azzedine Ounahi et Vitinha et seul le premier s’est fait une place dans l’équipe d’Igor Tudor, pour l’instant. Après une première moitié de championnat réussie, le mercato d’hiver devait lui donner des solutions mais elles se font attendre », conclut le quotidien sportif. Au RC Lens, la stabilité et le turnover fonctionnent à plein régime.